Beşiktaş Akıntıburnu'nda Tekne Alabora Oldu

Beşiktaş Akıntıburnu'nda eski bir tekne akıntının etkisiyle alabora oldu. Suya düşen 4 kişi, diğer teknelerde bulunanların yardımıyla denizden çıkarıldı.

Beşiktaş Akıntıburnu'nda eski bir tekne alabora oldu. Suya düşen 4 kişi diğer teknelerde bulunanların yardımıyla denizden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Akıntıburnu'nda eski bir tekne akıntının kuvvetiyle alabora oldu. Suya gömülen teknedeki 4 kişi denize düştü. Çevredeki tekneler suda çırpınan 4 kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Sudan çıkarılan kazazedeler teknelere alınarak kurtarıldı. - İSTANBUL