Berlin Hayvanat Bahçesi'nde İkiz Pandalar Leni ve Lotti'nin 1. Yaş Günü Kutlandı

ALMANYA doğumlu ikiz pandalar Leni ve Lotti'nin 1'inci yaş günleri kutlandı.

Almanya'daki Berlin Hayvanat Bahçesi'nde ikiz pandalar Leni ve Lotti'nin ilk yaş günleri kutlandı. Leni ile Lotti, Almanya'da doğan ikinci ikiz dev panda çifti olma özelliğine sahip. Leni ve Lotti'nin ebeveyni Meng Meng ile Jiao Qing, 2017 yılında Çin'in Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nden Berlin'e götürüldü.

İkizlerin doğumu, uluslararası bir uzman ekibin iş birliği sonucunda gerçekleşti. Berlin Hayvanat Bahçesi ile Chengdu Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Üssü arasındaki uzun süreli ve yakın ortaklık sayesinde, Çinli uzmanlar doğum öncesi hazırlıklar, doğum süreci ve yavruların erken bakımı boyunca destek sağlamak üzere sekiz ay Berlin'de kaldı. İkiz kardeşlerin yaklaşık bir buçuk yıl daha Almanya'da kalmaları bekleniyor.