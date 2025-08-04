Belediye 'görülmeye değer mahalle' unvanı verdi ama görmeye gidecek yolu yok

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "En güzel Mahalle Yarışması'nda" atmosferi ve doğal güzelliği ile görülmeye değer mahalle unvanına layık görülen Akkuş ilçesinin Seferli Mahallesi'nin halkı zor durumda. Belediyenin "ziyaretçiler için cazibe merkezi" diye tanımladığı mahallenin yolları delik deşik.

2025 Türkiye'sinde toz ve çamur içinde kaldıklarını belirten vatandaşlar, ilçe belediyesinin asfalt sorununun acilen çözülmesini istiyor. Mahalleli, "Yollar delik deşik tam bir perişanlık hali var. Yetkililer görmezden geliyor, Seferli halkını önemsemiyorlar" diyerek Akkuş Belediyesi'ne tepki gösterdi.