Belediye "görülmeye değer mahalle" unvanı verdi ama görmeye gidecek yolu yok

Belediye 'görülmeye değer mahalle' unvanı verdi ama görmeye gidecek yolu yok
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin "Görülmeye değer mahalle" unvanı verdiği Akkuş ilçesine bağlı Seferli Mahallesi'nin bozuk ve çamurlu yolları ile vatandaşı isyan ettiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "En güzel Mahalle Yarışması'nda" atmosferi ve doğal güzelliği ile görülmeye değer mahalle unvanına layık görülen Akkuş ilçesinin Seferli Mahallesi'nin halkı zor durumda. Belediyenin "ziyaretçiler için cazibe merkezi" diye tanımladığı mahallenin yolları delik deşik.

2025 Türkiye'sinde toz ve çamur içinde kaldıklarını belirten vatandaşlar, ilçe belediyesinin asfalt sorununun acilen çözülmesini istiyor. Mahalleli, "Yollar delik deşik tam bir perişanlık hali var. Yetkililer görmezden geliyor, Seferli halkını önemsemiyorlar" diyerek Akkuş Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Belediye 'görülmeye değer mahalle' unvanı verdi ama görmeye gidecek yolu yok

Belediye 'görülmeye değer mahalle' unvanı verdi ama görmeye gidecek yolu yok

Belediye 'görülmeye değer mahalle' unvanı verdi ama görmeye gidecek yolu yok

Belediye 'görülmeye değer mahalle' unvanı verdi ama görmeye gidecek yolu yok

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıERDAL KORKMAZ:

Akkus ilcesinin sesinin Haberi Lütfen kaynak belirtirmisiniz

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