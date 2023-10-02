Belçikalı iç mimar, eski ambulansı karavanaya çevirerek Türkiye'yi geziyor

Belçika'da eski ambulansı karavanaya çevirerek Avrupa turuna çıkan iç mimar Olga Vandenbogaer, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü'nde mola verdi.

Belçika'da iç mimar olarak çalışan 29 yaşındaki Olga Vandenbogaer, eski ambulansı karavanaya çevirerek Avrupa turuna çıktı. Mayıs ayında Belçika'dan ayrılan Olga Vandenbogaer, 34 yaşındaki karavanı ile Balkan ülkelerini gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. İstanbul, Ankara gibi bir çok şehri gezen Olga Vandenbogaer, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü'nde mola verdi.

Turu hakkında bilgiler veren Olga Vandenbogaer, eski ambulansı karavanaya çevirdiğini belirterek, "Ülkeleri gezip insanları tanımak istedim. Ülkelerin kültürlerini öğrenme ve doğal güzelliklerini görmek istedim. Bunu ben uzun yıllar yapmak istemiştim. İnsanlarla tanışmak onlarla sohbet etmek çok hoşuma gidiyor. Yalnızlığı seviyorum. Bu yüzden de seyahatimi kendim yapıyorum" dedi.

Türkiye'de İstanbul, Ankara gibi bir çok şehri gezdiğini belirten Olga Vandenbogaer, "3 hafta daha Türkiye'de kalacağım. İnsanlar yardımsever ve misafirperver. Çok meraklı ve sıcakkanlı insanlar. Bu benim için çok güzel bir anı. Buradan Kapadokya'yı gezeceğim. Türkiye'de çok güzel şehirler var. Kültürler çok ilginç ve hoşuma gidiyor" şeklinde konuştu.

Meke Gölünün suyunun olmamasının üzücü olduğunu belirten Olga Vandenbogaer, "Yaz ve kış su olmaması son derece üzücü. Tüm dünyada hükümetler su tasarrufu yönünde tedbirler almalı. Dünyadaki tüm ülkeler bu çalışmalara zaman geçmeden başlamalılar. Suyun kullanılması tasarruflu kullanılması yönünde projeler yapılmalı" diye konuştu.

Karavanaya çevirdiği eski ambulansla Avrupa turuna çıktı

Karavanının eski ambulans olduğunu belirten Vandenbogaer, "Eski arabaları ve kamyonları gerçekten seviyorum. Aslında bir hobi değil, sadece kıvrımlarını, tasarımlarını, çekiciliklerini seviyorum. Bugünün arabalarının çekicilikten yoksun, sıkıcı ve yumuşak olduğunu düşünüyorum. Ayrıca karavan olabilecek bir kamyona ihtiyacım vardı. Bunu da bir komşumdan aldım ve zevkime göre döşedim. Tamiri kolay, çok sağlam ve parçaları kolaylıkla bulunabiliyor. İnsanlarda sempati uyandırıyor, İstediğim de buydu. İnsanlar bunu görünce bir gülümseme ya da hoş bir sürpriz oluyor" dedi.

Belçikalı turist Olga Vandenbogaer, Yunanistan ve İtalya gibi ülkeleri gezeceğini ifade ederek, turunu Mart ayında tamamlayacağını sözlerine ekledi. - KONYA