Behzat Ç. yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Diziye efsane isim geri döndü

Türk televizyonunun kült dizilerinden Behzat Ç.'nin yeni projesi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Türk dizi tarihinde ilk kez bir belediye başkanı, mesai saatleri dışında oyunculuk yapması büyük dikkat çekiyor.

Dizinin çarpıcı hikâyelerinden birine konu olan Savcı Esra karakteri, 2. sezonda trajik bir şekilde hayatını kaybetmiş ve diziden ayrılmıştı. Dizinin sürpriz gelişmelerinden biri de Canan Ergüder'in, Savcı Esra rolüyle ekibe geri dönmesi. Ergüder'in dizinin devamında nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merak konusu.

BluTV'de yayınlanan iki yeni sezonunun ardından Behzat Ç. bu defa Max platformuna geçiş yapıyor. Fragmanda "Bir Behzat Ç. Hikayesi, yeni sezonuyla yakında sadece Max'te" mesajı verilerek platform değişikliği kesinleştirildi.