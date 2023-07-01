Bartın'da bayramların yüz yıllık gelenekleri zamana direniyor. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Hasanören köyünde dini bayramlar, dedelerden günümüze aktarılan geleneksel halk oyunları ve gelenekler ile devam ettiriliyor. Yumurta taşıma, yoğurt içinde para bulma, çuval yarışı gibi eğlenceli etkinlikler bayramda büyük bir coşkuyla sergilendi. Köy sakinleri, yüzyıllık gelenekleri gelecek nesillere aktarmak için mücadele verdiklerini ifade etti.

- Bayramlarda yüzyıllık gelenekler zamana direniyor

BARTIN - Bartın'da bayramların yüz yıllık gelenekleri zamana direniyor.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Hasanören köyünde dini bayramlar, dedelerden günümüze aktarılan geleneksel halk oyunları ve gelenekler ile devam ettiriliyor. Yumurta taşıma, yoğurt içinde para bulma, çuval yarışı, ihtiyar heyetinin cezasını kestiği kişinin köyün çeşmesinde ıslatılması gibi eğlenceli etkinlikler bayramda büyük bir coşkuyla sergilendi. Yüzyıllık gelenekleri gelecek nesillere bırakmak için mücadele verdiklerini ifade eden köy sakinleri, Kurban Bayramı'nı doyasıya eğlenerek geçirdi. Oyunlara katılan ve çeşmede ıslatılan Sinan Çetin, gelenekleri bir asırdır yaşattıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Hasanören köyü üç mahalle içerisinde birbirleri arasında yaklaşık yüzyıldan beri devam eden adeti bütün gençlerimiz gelecek nesillere aktarmak için hiçbir zaman bırakmadık. Kışı oldu yazı oldu su an olduğu gibi Allah'tan bu bayram yaza denk geldi. Çok şükür adeti sürdürmeye çalışıyoruz. Çocuklar yeğenlerimiz ve torunlarımız bu adeti görmek için bütün dünya ülkelerinde bulunan akrabalarımız koşa koşa buraya geliyor. Biz bundan çok mutluyuz. Hele böyle sıcak havada serinlemek benim hoşuma gidiyor. Bu benim ikinci ıslanışım. Sizleri de bekleriz sadece bu adeti görüp gelen misafirleri ağırlamak büyük keyif. Az titreme üşüme var ama o kadar olacak buz gibi suyun içindeyiz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Gelen herkesin ayaklarına yüreklerine sağlık. İyi ki var, benim köylüm."

Çeşmede ıslanmaktan kaçamayan Hasanoren koyu muhtarı Altan Çetin, "Şu andaki ortamdan pek memnun değilim. Ama yapılacak bir şey yok. Çekilen çile kutsaldır. Hedefe giden yolda bu Aydin abimin hediyesi oldu. Bu sene inşallah bir asırdır geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Örf ve adetlerimizi bu konuda iyidir. Hasanvren koyu olarak her sene yaz-kış demeden bu geleneklerimiz her şekilde devam ettirilmektedir. Bu sadece su ile sınırlı kalmıyor. Şimdi ben çamur olaylarına girmek istemiyorum benden sonrakiler yapabilirler merdivenlerde adam kurutma olmuşken tam olsun teşekkür ederim " dedi.

Bayram etkinliklerinde yarışmalarında başarılı olanlara ödülleri de verildi.