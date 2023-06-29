Muhteşem doğası ve bin bir çeşit bitki örtüsü sayesinde dünya 1'inciliği ve ikinciliği alan Bingöl balı için arıcılar bayramda bile kovanlarının başından bir saniye ayrılmıyor. Bayram sabahı evdeki çocukları ile bayramlaşır bayramlaşmaz kovanlarının başına geçen arıcılar, 'Kaliteli bir bal sağımı yaptığımız zaman bizim bayramımız olur' dedi.

Bayramı aileleri yerine arılarının yanında geçiriyorlar

BİNGÖL - Muhteşem doğası ve bin bir çeşit bitki örtüsü sayesinde dünya 1'inciliği ve ikinciliği alan Bingöl balı için arıcılar bayramda bile kovanlarının başından bir saniye ayrılmıyor. Bayram sabahı evdeki çocukları ile bayramlaşır bayramlaşmaz kovanlarının başına geçen arıcılar, "Kaliteli bir bal sağımı yaptığımız zaman bizim bayramımız olur" dedi.

Paris'ten ve Londra'dan iki kez dünya birinciliği alan Bingöl balı için arıcılar bayram demeden çalışmalara devam ediyor. Bingöl'ün yüksek yaylalarına yerleştirdikleri kovanları bir saniye yalnız bırakmayan arıcılar bayramı aileleri ve akrabaları ile geçirmek yerine yaylada arıları ile geçiriyor. Protein değeri oldukça yüksek olan ve yüksek yaylalarda bulunan Geven, Kekik, Üçgül, Ballıbaba gibi bin bir çeşit bitki sayesinde doğal bal üreten üreticiler yılın yaklaşık 7 ayını arıları ile birlikte geçiriyor.

"Arılarımı çocuklarım gibi seviyorum"

Ailesi ile sabah erken saate bayramlaştıktan sonra arılarının yanına gelen 44 yıllık bal üreticisi Abdullah Baylaz, "1979'dan beri arıcılık yapıyorum. Arımı çok seviyorum, bugün bayramdır çocuklarımı bayramını kutladıktan sonra arılarımın yanına geldim. Arılarımı da çocuklarım gibi seviyorum. Bize ürün verdiği zaman sağım zamanı çok mutlu oluyoruz. Bizim asıl bayramımız o zamandır" diye konuştu.

"Bizim asıl bayramımız iyi bir ürün aldığımız zamandır"

35 yıldan bu yana bal üretimi yapan Cemal Bahadır ise "30-35 yıldır bu işi yapıyorum. Arıları çok seviyorum, bugün bayram köyde bayramlaştık çocuklarla beraber, aracılık bayram seyran dinlemez, her zaman arının yanında olmamız lazım. Yılın 6-7 ayı yanında çalışmamız lazım. Çocuklarımızdan daha fazla arıya bakıyoruz, daha da seviyoruz. Bizim asıl bayramımız iyi bir ürün aldığımız zaman olur. Biliyorsunuz Bingöl balı dünyada 1'incilik ve ikincilik almış. Ondan dolayı bizim de en iyi şekilde iyi ürün almamız lazım. İyi bir bal üretmemiz lazım. Herkesin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Arıcılık bayram seyran dinlemiyor"

Yaylada bulunan arıcıları bayram günü ziyaret eden Bingöl Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Naim Balon da "Bugün bayram günü ve arıcılarınızı ziyarete geldik. Şu anda arıcılarınızı yanınızdayız, yayladayız. Bingöllü arıcılarımız bayram seyran dinlemiyorlar. Onlar için asıl bayram arılarla beraber olmaktır. Çocukları ile bayramlaştıktan sonra arılarının yanına geliyorlar. Bingöl balığının dünya birincisi olmasının sebebi de arıcılarımızın bu işi severek yapmasıdır. Bayram günü bugün, arkadaşlarımız yine Arılarının içinde çalışıyorlar. Onlar kendi arılarını çocukları gibi seviyorlar ve çocukları gibi bakım yapıyorlar o yüzden de balımızı kalitesini bir çıta daha yukarıya çıkarmaya çalışıyorlar. Kendilerine bereketli hayırlı bir sezon diliyorum bugün bayram hepsinin bayramını tebrik ediyorum" dedi.