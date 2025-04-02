Bayram namazına gelmeyen vatandaşa görülmemiş ceza
Bolu'nun Göynük ilçesinde köy halkı, bayram namazına gelmeyenleri gelenek gereği su oluğuna sokarak ıslattı. O anlara ilişkin görüntüler paylaşım sitelerinde en çok izlenenler arasına girdi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde köy halkı, bayram namazına katılmayanları ilginç bir gelenekle cezalandırdı. Yıllardır sürdürülen bayram geleneğine göre, namaza gelmeyenler su oluğuna sokularak ıslatıldı. Renkli görüntülere sahne olan gelenek, köylüler tarafından eğlenceli bir şekilde uygulanırken, bayram coşkusunu pekiştirdi.