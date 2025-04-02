Bayram namazına gelmeyen vatandaşa görülmemiş ceza

Bolu'nun Göynük ilçesinde köy halkı, bayram namazına katılmayanları ilginç bir gelenekle cezalandırdı. Yıllardır sürdürülen bayram geleneğine göre, namaza gelmeyenler su oluğuna sokularak ıslatıldı. Renkli görüntülere sahne olan gelenek, köylüler tarafından eğlenceli bir şekilde uygulanırken, bayram coşkusunu pekiştirdi.