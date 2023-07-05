Bayraklı Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarını Hızlandırdı

Bayraklı Belediyesi, havanın ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin tüm cadde ve sokakları her gün ilaçlanıyor. Yaz boyunca sürecek olan çalışmalar, vatandaşların talepleri de dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

Bayraklı Belediyesi, havanın ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Bayraklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yaz mevsiminde artan sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları hız kazandı. Tam donanımlı üç araç ve uzman personerle aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında, ilçenin tüm cadde ve sokakları her gün ilaçlanıyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alan belediye ekipleri, özellikle yeşil alanlar, çöp konteynerleri, dere kenarları başta olmak üzere tüm mahallelerde çalışma yürütüyor.

YAZ BOYUNCA ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte çoğalan sivrisinek ve haşerelere karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak tüm sokaklarımızda çalışmalarımıza aksatmadan devam ediyoruz. Yaz döneminin rahat ve huzurla geçmesini hedefliyoruz" dedi.