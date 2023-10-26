Bayrak Asan Dayı Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Bayrağı Astı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü vesilesiyle evinin balkonuna çıkarak Türk bayrağı astı. Dursunbey Belediyesi tarafından kendisine verilen bayrağı asan Tahtalıoğlu, tüm hemşehrilerini bayraklarını iş yerlerine ve evlerine asmaya davet etti.

"Bayrak asan dayı" olarak tanınan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle evinin balkonuna çıkarak Türk bayrağı astı.

Dursunbey Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Tahtalıoğlu'nun belediye ekiplerince Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle kendisine verilen Türk bayrağını evinin balkonuna asmasına ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Mesajda, "Balkonuna belediye ekiplerimiz tarafından kendisine hediye edilen şanlı Türk bayrağını asan bayrak asan dayı, 100. yıl vesilesi ile tüm hemşehrilerimizi bayraklarını iş yerlerine, evlerine asmalarını istedi." ifadesi kullanıldı.