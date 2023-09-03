Batman'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç şarampole devrildi ve araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

S.A. (44) idaresindeki 72 DH 137 plakalı hafif ticari araç, Becirman mevkisinde şarampole devrildi.

Sürücünün yanı sıra araçta bulunan N.A. (46), R.A. (28), H.A. (15), A.A. (16) ve E.A. (50) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.