Batman'da Çocukların Kontrolsüz Yol Geçişi Korkuttu

Batman'da çocukların otoyolda kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmesi trafik güvenliğini tehlikeye atarken görenleri korkuttu. Çocukların refüjden geçmeye çalışması çevredeki vatandaşların endişesine neden oldu.

Batman'da çocukların otoyolda kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmesi trafik güvenliğini tehlikeye atarken görenleri korkuttu.

Alınan bilgilere göre, kent merkezi Ahmet Necdet Sezer Bulvarı'nda çocuklar, yolun karşısına geçmek için yakında bulunan üst geçit yerine refüjden geçmeye çalıştı. Çocukların bu davranışı çevredeki vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şans eseri bir kaza meydana gelmezken zaman zaman birçok vatandaşın yola kontrolsüz bir şekilde atladığı belirtildi. - BATMAN