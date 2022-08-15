Batman'da çiftçinin tarladan alıp ikiye ayırdığı kavundan çıkan böcek, görenleri hayrete düşürdü Batman'da bir çiftçi tarafından tarladan alınan kavunun içinde bulunan böcek, görenleri hayrete düşürdü. Yapılan araştırmanın ardından çiftçinin bulduğu böceğin, sırtında kadın figürü bulunan benekli kalkan böceği olduğu anlaşıldı. Batman merkezde bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunu eve götürerek yemek için kesince içinden bir böcek çıktı. Böceği inceleyince sırtında kadın figürünü andıran bir şekil gören çiftçi şaşkına döndü. Çiftçi, yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrendi. İşte o böcek:



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