Başkent'te 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında bulunan dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. çıkan yangın sonucu daire alevlere teslim oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.