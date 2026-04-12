Emre Belözoğlu'ndan hakem Çağdaş Altay'a tepki: Bizi doğradı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Göztepe maçının ardından, "İki takımın oyuncuları da ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koydular. Ne yazık ki Kasımpaşa'yı doğrayan ve bundan hiç çekinmeyen bir hakemle karşı karşıya kaldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu. 

''HAKEM KASIMPAŞA'YI DOĞRADI''

Oynadıkları oyunu değerlendiren Belözoğlu, hakem Çağdaş Altay'a tepki göstererek "Futbolumuzun karşılığını aldığımız bir maçtı. Skoru 3-1, 4-1, 5-1 yapabileceğimiz çok rahat pozisyonlar bulduk. Rakibimiz tamamen tek planı olan, bunu iki senedir uygulayan güçlü, dinamik oyunculara sahip ve iyi yönetilen bir kulüp. Karşımızda ligin son iki senesinde büyük fark oluşturan bir takım olmasına rağmen bugün kazanmayı hak eden tek taraf bizdik. İki takımın oyuncuları da ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koydular. Ne yazık ki Kasımpaşa'yı doğrayan ve bundan hiç çekinmeyen bir hakemle karşı karşıya kaldık. Çok mücadele eden 22 oyuncu için gerçekten üzgünüm, böylesine kötü bir hakemi hak etmiyorlardı" dedi.

''MAÇIN GERÇEK KIRILMA ANLARI BUNLARDI''

Maçın kırılma anlarına ve hakem hatalarına vurgu yapan Belözoğlu, "Maçın içinde hakem hatalarından başka Kasımpaşa adına kırılacak pek bir nokta görmedim. Zaten dar bir kadromuz var, sol bekimiz altı haftadır sakatlık yaşıyor. Ayağına kramp girdiği için onu oyundan almak zorunda kaldık. Belki hızlı bir şekilde beşli savunmaya dönecektik ancak o sırada penaltı pozisyonu yaşandı. Bunun dışında maçın nasıl 1-0'a geldiğini inanın bilmiyorum. Rakibin oyunda hiçbir pozisyonu veya bizi tehdit eden bir durumu yoktu. Skoru 3-1 yaptık, o noktadan sonra oyunun 3-2 olma ihtimali dahi yoktu. Penaltı kararları belliyken fazla konuşmak istemiyorum ancak maçın ikinci yarısında skor 3-1 iken Miroshi ikinci sarı karttan atamayan bir hakem vardı. Bence maçın gerçek kırılma anları bunlardı. Oyuncularımızla birlikte kendi bilgimiz doğrultusunda rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Karşımızdaki güçlü takıma rağmen çok net bir şekilde üstün olan taraf bizdik" ifadelerini kullandı.

