Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, vatandaşlardan gelen temizlik şikayetlerine ilişkin soruya dikkat çeken ve esprili bir yanıt verdi. Gülpınar, temizlik hizmetlerinin kendi yetki alanlarında olmadığını hatırlatarak konuyu net ve şakacı bir dille özetledi.

"BÜTÜN KABAHAT TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜMÜZDE"

Başkan Gülpınar, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlardan çok şikayet var bu temizlik konusunda. Ben hiçbir bürokratımı suçlamam da temizlik işleri müdürümüzü suçlayacağım. Bütün kabahat onda!"

"MÜDÜRÜMÜZLE TANIŞAMAZSINIZ ÇÜNKÜ YOK"

Ancak konuşmasının devamında, büyükşehir belediyeleri bünyesinde böyle bir müdürlüğün bile bulunmadığını esprili bir şekilde açıkladı: "Temizlik İşleri Müdürlüğü birimi büyükşehir belediyesinde yok. Hiç tanıştınız mı temizlik işleri müdürümüzle? Tanışamazsınız çünkü öyle bir müdürümüz yok."

"YETKİMİZ YOK" VURGUSU

Gülpınar, vatandaşların temizlikle ilgili şikayetlerini büyükşehir belediyesine yöneltmesini anlayışla karşıladığını ancak sorumluluğun kendilerinde olmadığını tekrar hatırlatarak, "Sevgili vatandaşlarım, sevgili hemşehrilerim; temizlik işleri bizde değil, tekrar hatırlatıyorum. Ancak vatandaşların çoğu hala temizliğin sorumluluğunu bizde sanıyor. Bizim temizlikle ilgili en ufak dahlimiz yok. Bir birimimiz yok. Bir yetkimiz yok. Temizlik işi bizde değil, ilçelerin sorumluluğunda."

KEMAL SUNAL'LI VİDEO

Mehmet Kasım Gülpınar'ın esprili dille verdiği yanıtı Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filmiyle eğlenceli bir videoya dönüştürüldü.