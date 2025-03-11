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Başıboş köpek saldırılarına soruşturma başlatıldı

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Hakkari ve Konya'da iki çocuğun ölümüne ve Erzurum'da bir çocuğun ağır yaralanmasına neden olan başıboş köpek saldırılarına ilişkin bakanlık harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatıldığını belirterek, "Görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yenimahalle'de 18 Ocak'ta İpek Yolu üzerindeki alanda yürüdüğü esnada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker ile Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde 7 Mart'ta ailesiyle akraba ziyaretinde dışarıda oynarken 10 sokak köpeğinin saldırına uğrayan 2 yaşındaki Rana El Selci hayatını kaybetti. Erzurum'un Nalman ilçesine bağlı kırsal Sütpınar Mahallesi'nde ise 10 Mart'ta ekmek almak üzere markete giden 10 yaşındaki Murat Tutar başıboş köpeklerin saldırında ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı. Yaşananlar kamuoyunda infial yaratırken bakanlık harekete geçti.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başıboş köpek saldırılarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay'da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman'da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir. Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir. Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır."

Başıboş köpek saldırılarına soruşturma başlatıldı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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