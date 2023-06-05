Başakşehir'in Fidan Üretim Merkezi Türkiye'ye nefes oluyor

İSTANBUL Başakşehir Belediyesi, Türkiye Yüzyılı'na ülkemize nefes olmak için Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde Fidan Üretim Merkezi'ni hayata geçirdi. 40 bin metrekarelik alanda ilk etapta 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Başakşehir Belediyesi, Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yeşil alanları her geçen gün artıran Başakşehir Belediyesi, 1 milyon ağaç hedefine de emin adımlarla ilerliyor. İlçe geneline dikilen fidanların üretimini artırmak amacıyla Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ne Fidan Üretim Merkezi yapıldı. 40 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalar ile bugüne kadar 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

"Geleceğimize umut olacak"

Bahçeşehir Fidan Üretim Merkezi'nde manolya, ıhlamur, bambu, karaçam ve fıstık çamı fideleri özenle toprağa dikiliyor. Her bir fidenin bakımları da titizlikle yapılıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Kartoğlu, yapılan çalışmayı, "Bahçeşehir Fidan Üretim Merkezi'miz geleceğimize umut olacak. Amacımız her mevsim ulaşılabilir yeşil, hedefimiz 1 milyon ağaç" mesajıyla paylaştı.