Başakşehir İkitelli Metrosu'nda Teknik Arıza: Vatandaşlar Mağdur Oldu
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
İstanbul'da Başakşehir İkitelli Metrosu'nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Seferler 1 saat yapılamadı ve metro durağında yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da Başakşehir İkitelli Metrosu'nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.
Başakşehir İkitelli Metrosu'nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler 1 saat yapılamadı. İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta uzun süre arızanın giderilmesini bekledi. Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu. Metro seferleri 1 saat sonra normale dönse de durakta yoğunluk devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam