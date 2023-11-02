İstanbul'da Başakşehir İkitelli Metrosu'nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Seferler 1 saat yapılamadı ve metro durağında yoğunluk yaşandı.

Başakşehir İkitelli Metrosu'nda Teknik Arıza: Vatandaşlar Mağdur Oldu

İstanbul'da Başakşehir İkitelli Metrosu'nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

Başakşehir İkitelli Metrosu'nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler 1 saat yapılamadı. İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta uzun süre arızanın giderilmesini bekledi. Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu. Metro seferleri 1 saat sonra normale dönse de durakta yoğunluk devam ediyor. - İSTANBUL