Başakşehir'de Sağanak Yağış: İkitelli Sanayi Bölgesi Göle Döndü

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir ilçesinde İkitelli sanayi bölgesi adeta göle döndü. Birçok araç suya gömülürken, bazı evler ise su bastı.

Başakşehir İkitelli sanayi bölgesinde birçok araç suya gömüldü

İSTANBUL - Başakşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkitelli sanayi bölgesi adeta göle dönerken birçok araç suya gömüldü. Bazı evleri ise su bastı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir ilçesi de olumsuz etkilendi. Başakşehir bir site ve İkitelli sanayi bölgesi adeta göle döndü. Birçok araç sular altında kaldı. Güvercintepe Mahallesi'ndeki bazı evleri ise su bastı. O anlar kameralara yansıdı.