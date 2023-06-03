Başakşehir Belediyesi Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi

Başakşehir Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Kayaşehir Kültür Yaşam Parkı'nda buluşan Başakşehirliler, ilçe genelindeki bisiklet yollarında keyifli bir sürüş gerçekleştirdi.

Başakşehir Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Kayaşehir Kültür Yaşam Parkı'nda buluşan Başakşehirliler, ilçe genelindeki bisiklet yollarında keyifli bir sürüş gerçekleştirdi.

Başakşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yaptığı bisiklet yollarıyla doğayı koruyor, sağlıklı yaşamın kapılarını açıyor. Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde Kayaşehir Kültür Yaşam Parkı'nda toplanan ilçe halkı, Başakşehir Millet Bahçesi'ne kadar pedalları sağlığa çevirdi.

Pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi

Her geçen gün yeni bisiklet yollarını Başakşehirlilerin kullanımına kazandıran Başakşehir Belediyesi, sportif faaliyetlerin de önünü açıyor. Dünya Bisiklet Günü'nde "İki Teker Sana Yeter" sloganıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Bisiklet sürme etkinliğine çok sayıda Başakşehirli katıldı. İlçe halkı, böyle anlamlı bir günde düzenlenen etkinlik için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti. - İSTANBUL