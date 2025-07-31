Bartın Irmağı'nda Balık Ölümleri ve Kötü Koku Alarmı

Bartın Irmağı'nda Balık Ölümleri ve Kötü Koku Alarmı
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Bartın Irmağı'nda, Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkisinde çok sayıda balık ölümü meydana geldi ve bölgedeki ağır koku dikkat çekti. Çevre ekipleri durumu incelemek üzere bölgeye geldi.

BARTIN Irmağı'nda çok sayıda balık ölümü yaşanırken, bölgede ağır koku oluştu.

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkisindeki bölümünde balık ölümleri yaşandı. Irmağın 200 metrelik bölümünde ölü balıkların kıyıya vurduğu görüldü. Bölgede ağır bir koku oluştu. Ölü balıkları görenler, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, ölü balıklardan ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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