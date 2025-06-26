Bartın'daki Gölderesi Şelalesi Doğa Tutkunlarının Yeni Gözdesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küre Dağları Milli Parkı'nın eteğindeki Gölderesi Şelalesi, muhteşem manzarası ve doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Şelalenin çevresi yemyeşil ormanlarla kaplı ve yerli yabancı turistler için foto safari noktasında.

BARTIN'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan ve Küre Dağları Milli Parkı'nın eteğindeki Gölderesi Şelalesi, doğa tutkunlarının gözde rotaları arasında. Çevresi yemyeşil ormanlarla kaplı şelale, vadi içerisindeki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Gölderesi Şelalesi'nin eşsiz manzarası dron ile görüntülendi.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine 22 kilometre uzaklıkta ormanın içinde bulunan Gölderesi Şelalesi, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Küre Dağları Milli Parkı'nın içinde bulunan Armutçuoğlu Dağları'ndan doğan su, 15 kilometre ilerleyerek Gölderesi Şelalesi'ne ulaşıyor. Suyun zamanla doğal olarak oluşturduğu 3 basamaklı kayadan yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen şelale, muhteşem bir görüntü oluşturuyor.

YÜRÜYÜŞ KEYFİ

Yaz ayları ile birlikte yemyeşil görüntüye bürünen şelalenin doğal hali herkesi hayran bırakıyor. Bölgede 15 kilometrelik dere boyunca irili ufaklı 3 şelale bulunurken; Gölderesi Şelalesi, son dönemde doğa tutkunlarının da gözde rotalarından biri oldu. Foto safari için yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan şelaleye gelen doğa tutkunları, kestane, gürgen ve ardıç ağaçlarının arasında yürüyüş yapmanın keyfini çıkarıyor. Şelale ve etrafındaki eşsiz orman örtüsünün görüntüsü, dron ile havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaylayı bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda

Bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan o pankart olay oldu
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
Trump, 'İran'da nükleer tesisler yok edilmedi' iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı

Kimseyi inandıramayınca faturayı ona kesti: Köpek gibi atılmalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.