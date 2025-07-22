Bartın'da Tarlada Çakalın Susuzluğuna Duyarsız Kalmayan Adam

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Bartın'ın Kocaköy köyünde bir çiftçi, tarlada çalışırken yanına gelen yavru çakala ayakkabısıyla su vererek ona yardım etti. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu anlarda çakalın su içmesi görüntülendi.

BARTIN'da Yusuf Gülüç, tarlada çalışırken yanına gelen çakalın susuz kaldığını düşünerek ayakkabısıyla su içirdi.

Kocaköy köyünde eşi ile birlikte tarlada çalışan Yusuf Gülüç'ün yanına bir yavru çakal yaklaştı. Hava sıcaklığı 35 derecelerde hissedilirken, Gülüç, susuz kaldığını düşündüğü çakala giydiği ayakkabının içine su doldurup verdi. Yavru çakal suyu içtikten sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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