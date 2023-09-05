Bartın'da Tadilat İşinde Yaralanan Usta Hastaneye Kaldırıldı

Bartın'da bir binanın zemin katında yapılan tadilat işinde çalışan bir usta, duvarın üzerine yıkılması sonucu yaralandı. Olayın ardından usta hastaneye kaldırıldı.

BARTIN'da binanın en alt katında yapılan tadilat işinde çalışan usta İ.A. (38) duvarın üzerine yıkılması sonucunda yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kırtepe Mahallesi Eski Konak Caddesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, zemin kattaki betonları iyileştirme işinde çalışan usta İ.A. balyoz ile çalıştığı sırada beton duvar üzerine devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duvarın altından itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan İ.A., sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)