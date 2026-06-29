Haberler

İnkumu sahilinde boğulma tehlikesi geçiren 32 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın İnkumu sahilinde okulların tatil olmasıyla yoğunluk yaşandı. Dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren 32 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

BARTIN'da okulların tatil olmasıyla İnkumu sahilinde dün yoğunluk yaşandı. Sahilde, dalgalara rağmen denize giren tatilcilerden boğulma tehlikesi geçiren 32 kişi, cankurtanlar tarafından kurtarıldı.

3 kilometre uzunluğundaki kentin tek mavi bayraklı plajı İnkumu'nda okulların tatil olmasıyla dün yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 31 dereceye kadar yükseldiği İnkumu'nda tatilciler, sahile akın etti. Plajda denize giren tatilcilerden 32 kişi, dalgalı deniz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki 14 kişilik cankurtaran ekibinin, dün gün boyu boğulma tehlikesi geçiren 32 kişiyi kurtardığı öğrenildi. Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi