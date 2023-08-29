Bandırma'da çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kırsal alanda başlayan yangın, çevre arazilere sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü tarafından müdahale edilen yangın, uzun çabalar sonucunda söndürüldü.

Bandırma'da arazi yangını 4 saatte söndürüldü

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kırsal alanda başlayan arazi yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Doğruca Mahallesi mevkiinde başlayan yangın çevre arazilere sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına çevredekilerin haber vermesinin ardından ilk etapta Bandırma İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile müdahale edildi. Büyüyen yangına 3 arasöz, 2 su ikmal itfaiye aracı, 1 helikopteri, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünden 1 arasöz, 1 su ikmal ve Bandırma Belediyesi'nden 2 su tankeri müdahale etti. Uzun çabalar sonrası yaklaşık 4 saatte yangın kontrol altına alındı.