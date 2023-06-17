Bandırma Belediyesi YKS'ye girecek adaylara ikramda bulundu

Bandırma Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek üniversite adaylarına ve ailelerine su, simit ve meyve suyu ikram etti. Belediye Başkanı Tolga Tosun da adayları ve ailelerini moral vermek için sınav merkezlerini ziyaret etti.

Bandırma Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek üniversite adaylarına ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulundu.

Bandırma Belediyesi, üç yıl önce başlattığı uygulamayı bu yıl da sürdürerek, YKS'ye girecek üniversite adaylarıyla ailelerine su, simit ve meyve suyu ikram etti. Sınav merkezlerinin çevrelerine stantlar kuran ve bu stantlar aracılığıyla ikram hizmeti sunan Bandırma Belediyesi'nin bu uygulaması memnuniyetle karşılandı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da iki hafta önce gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi olduğu gibi adaylara ve ailelerine moral vermek için yine sınav merkezlerini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Tosun, adaylarla ve aileleriyle bir araya gelerek onlara destek mesajları verdi ve başarılar diledi. Tosun, "Bugün genç kardeşlerimin hayatlarının belki de en önemli dönüm noktalarından birisi olan YKS sınav günü. Bu önemli sınav gününde kardeşlerimle ve onlara refakat eden aileleriyle bir araya geldik, başarı dileklerimizi ilettik. Sınav alanlarında kurmuş olduğumuz stantlarda ikramlarda bulunarak temel ihtiyaçlarını giderme konusunda destekçileri olduk" dedi.