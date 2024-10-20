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Turgutlu'da Öğretmen Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Turgutlu'da Öğretmen Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren öğretmen Fatih Karakurt (44), son yolculuğuna uğurlandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren öğretmen Fatih Karakurt (44), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Fatih Karakurt, evinin balkonunda bulunduğu sırada iddiaya göre başının dönmesi sonucu düştü.

Karakurt'un düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakurt, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakurt, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Karakurt'un eşi Tuğba Karakurt'un da Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öğretmen Fatih Karakurt için bugün Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Karakurt'un ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karakurt, Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Karakurt'un yüksek tansiyon hastası olduğu ve balkonda bulunduğu sırada yanında kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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