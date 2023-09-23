Balkondan düşerek hayatını kaybeden genç kız defnedildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üçüncü katta bulunan evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç kız, okul arkadaşlarının da katılımıyla toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tosya'da İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, henüz bilinmeyen sebeple evinin balkondan düştü. Kanlar içerisinde kalan Funda Coşkun, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopsinin ardından Funda Coşkun'un cenazesi, Kastamonu'dan Tosya ilçesine gönderildi. Tosya'da Asri Mezarlığında öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına toprağa verildi.

Cenazeye, Coşkun'un okul arkadaşları ile ailesi katıldı.