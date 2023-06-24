Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk şans eseri kurtuldu

2. kattan yere çakıldı önce ağladı sonra ayağa kalktı... O anlar kamerada

Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuğun şans eser kurtuluşu kameraya yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesi İstasyon mahallesinde 2. Katın balkonunda oynayan 4 yaşındaki Hanifi A., balkondan boşluğa düştü. Asfalt üzerine düşen çocuk önce ağladı daha sonra ayağı kalktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı İstasyon mahallesinde Dik Sokakta meydana gelen olayda 2. Katın balkonunda düşen 4 yaşındaki Hanifi A., yaralandı.

Olay, Nizip ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Dik sokaktaki 2 katlı apartmanın 2. Katında meydana geldi. 4 yaşındaki Hanifi A., dairenin odasında oynamaya başladı. O sırada balkona çıkan çocuk, balkon korumalıklarına tırmanarak boşluğa düştü. Asfalt üzerine düşen çocuk yaralandı. Ağlayan çocuğun imdadına ablası yetişti. Ayağının ve burnu kırılan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede acilinde yapılan müdahalenin ardından durumu kötüleşen 4 yaşındaki Hanifi A.'nın yoğun bakımına alındığı öğrenildi.