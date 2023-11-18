Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı. Yağmur sonrası aniden soğuyan hava ile ilk kar yağışı da Sındırgı'nın yüksek kırsal mahalleleri arasında olan Yaylabayır'da gerçekleşti.

Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı

BALIKESİR - Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı. Yağmur sonrası aniden soğuyan hava ile ilk kar yağışı da Sındırgı'nın yüksek kırsal mahalleleri arasında olan Yaylabayır'da gerçekleşti.

Balıkesir'de kış mevsiminin ilk kar yağışı Sındırgı'nın Yaylabayır kırsal mahallesinde gerçekleşti. Bugün gündüz başlayan yağmurun ardından aniden soğuyan hava ile ilk olarak sulu kar başladı. Sulu kar ise akşam saatlerinde normal kar yağışına döndü.

Yarından itibaren Balıkesir'in Dursunbey ve Sındırgı ilçelerinin yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesi bekleniyor.