Balıkesir'deki Panayırlar Renkli Görüntüler Oluşturuyor

Balıkesir'in ilçelerinde yıllardır süren panayırlar renkli görüntüler oluşturuyor. Dursunbey'in Suçıktı mesire alanında kurulan panayırda, lunapark, açık hava lokantaları, seyyar satış alanları yer alıyor. Özellikle yaz aylarında kurulan panayıra, kent merkezi ve kırsal mahallelerin yanı sıra çevre il ile ilçelerden de çok sayıda vatandaş geliyor. Vatandaşlar, panayırda kurulan stantlarda hem alışveriş yapıyor hem de lunaparkta eğlenceli vakit geçirebiliyor. Binlerce kişinin ilgi gösterdiği panayır, 15 Ağustos'ta sona erecek.