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Balıkesir'de Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

Balıkesir'de Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

Yaşam Haberleri

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, otomobil ile yem yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde, otomobil ile yem yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Gönen-Manyas yolu, kırsal Asmalıdere Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Gönen'den Manyas'a seyir halinde olan Necmi Ergöl idaresindeki 10 SC 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Cemal Çakır yönetimindeki 10 PP 752 plakalı yem yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Şefiye Ergöl ile kamyon sürücüsü yaralandı.İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Necmi Ergöl ve Şefiye Ergöl ile kamyon sürücüsü Cemal Çakır, ambulansla kaldırıldıkları Gönen Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hatice Dağlı - Yaşam

Cemal Çakır Gönen Yaşam Haberler

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