Balıkesir'de Lodos ve Kar Etkisiyle Dereler Taştı, Evlerde Mahsur Kalan 11 Kişi Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası ve sağanak yağışa birde Kazdağları'ndaki karların erimesi eklenince dereler taştı, yollar sular altında kaldı. Fırtına nedeniyle dereye sığınan tekneler akıntı ile battı. Su baskınlarında evlerinde kalan 11 kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos fırtınası ve sağanak yağışa birde Kazdağları'ndaki karların erimesi eklenince dereler taştı, yollar sular altında kaldı. Fırtına nedeniyle dereye sığınan tekneler akıntı ile battı. Su baskınlarında evlerinde kalan 11 kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Akşam saatlerinde bölgede etkili olmaya başlayan lodos fırtınası ve sağanak yağışa birde Kazdağları'ndaki karların erimesi eklenince Zeytinli Çayı, Kızılkeçili Çayında su debisi normalin üzerine geldi. Sabahın ilk saatleri ile birlikte Altınkum Mahallesini Çanakkale karayoluna bağlayan yol taşkın nedeniyle sular altında kaldı. Yol polis ve zabıta ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı. Bazı alt geçitlerde ise oluşan su baskınları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun yağış ve eriyen kar suların ile debisi artarak taşkınlara neden olan Zeytinli Çayı ve Kızılkeçili Çayında bazı özel ve balıkçı tekneleri akıntıya ve yükselen sulara dayanamayarak battı, bazı tekneler ise iplerini kopartarak açık denize sürüklendi. Bölgede bulunan Zafer Köprüsü ise önlem amaçlı olarak araç trafiğine kapatıldı.

Su taşkınları nedeniyle evlerinde kalan 11 vatandaş ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve itfaiyenin çalışması ile kurtarılarak güvenli bölgeler sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Birinci Bölge Daire Başkanı Muhammed Vurmaz "Gece saat 3 sıralarında aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen bu doğal afet ile ilgili Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatları ile görevimizin başındayız tüm ekiplerimiz olarak. Kazdağlarından gelen aşırı suyun Zeytinli Çayı ve Kızılkeçili Çayı ile denizle birleşmesi sonucu taşkınlar meydana geldi. İtfaiye daire başkanlığı olarak şu ana kadar 87 yardım çağrısına müdahale etmiş durumdayız. 11 vatandaşımız ise mahsur kaldığı alanlardan kurtarıldı. Şu anda 7 iş makinesi ve 52 personel ile birlikte hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalışıyoruz. Şu anda taşkın alanında çalışma yapmamız zor ve tehlikeli. Ekiplerimizin ve araçlarımızın girebildiği her noktada çalışmalarımız devam ediyor."dedi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ise bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve tüm kuruluşların bölgede alarma geçirildiğini ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti. - BALIKESİR