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Balıkesir'de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık Adramytteion Antik Kenti'nin limanı ortaya çıktı. Denizin içinde küçük adacıklar oluştu, antik limanın taşlarına kuşlar kondu, çevredekiler üzerinde gezdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son günlerde denizin çekilmesi üzerine 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı ortaya çıktı.

Balıkesir'de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

KÜÇÜK ADACIKLAR OLUŞTU

Limanın taşları birer birer ortaya çıkarken, denizin içinde küçük adacıklar oluştu. Ören Sahili'nde yürüyenler çekilmenin ardından ortaya çıkan antik limanı seyretti. Limanın ortaya çıkan taşlarına kuşlar kondu.

Balıkesir'de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

"İLK DEFA FIRSATIM OLDU"

Antik limanı izleyeme gelen inşaat ustası Kemal İşi, "10 senedir buradayım ve yürüyüş yapmaya geliyorum. 10 senedir de denizin çekildiğini gördüm ancak bu kadar 100-150 metre çekildiğini ilk defa görüyorum. İlk defa da Adramytteion Antik Limanı üzerinde yürüme fırsatım oldu" dedi.

Balıkesir'de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

"İNŞALLAH, AFET HABERCİSİ DEĞİLDİR"

Marangoz Hamdi Mengi de, "Doğma büyüme Burhaniyeliyim. Denizin ilk defa bu kadar çok çekildiğine şahit olduk. Antik Limanı gezdik, araştırma yaptım. Deniz patlıcanlarını, yengeçleri gördük. Denizin bu kadar çok çekilmesi inşallah, afet habercisi değildir" diye konuştu.

Balıkesir'de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

Balıkesir'de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıg6t5fcfczz:

Osmanlı’nın bodrumudur eski yarım ada

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