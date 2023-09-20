Balıkesir'de çöplük alan yangını söndürüldü

Balıkesir'de çöplük alan yangını

Havran Barajı yanında bulunan çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 10 saatlik çalışmayla söndürüldü

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde çöp toplama alanında çıkan itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Tarım Müdürlüğü arkası baraj çöplük alanda akşam saatlerinde gaz sıkışmasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeyi duman kapladı. Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Havran ve Edremit Grup Amirliği ekiplerinden, 5 itfaiye aracı, ilçe hizmetlerinden 2 araç, Baski'den2 araç, 2 kepçe, Havran Belediyesi'nden 1 araç, 3 kepçe, 2 kasalı kamyon ile DSİ'den 2 dozer müdahale ediyor. Gece geç saatlerinde kontrol altına alınan yangında, sabahın ilk ışıkları ile soğutma çalışmaları tamamlanırken, alanın akşam saatlerine kadar sürecek çalışma ile çöplüğün tamamen kapatılacağı öğrenildi.