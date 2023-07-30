Balıkesir'de Antika Mezatı

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Şehit Turhan Bayraktar Parkı içindeki çay bahçesinde 3 yıldır düzenlenen eski eşya mezatı, antika severleri buluşturuyor.

Burhaniye'de her hafta cuma akşamları Şehit Turhan Bayraktar Parkı içindeki çay bahçesinde antika mezatı düzenleniyor.

Hatice Erdem'in öncülüğünde düzenlenen mezatta, eski yemek tabaklarından, duvar saatlerine ve halılara kadar yüzlerce eşya alınıp satılıyor. Antika mezatlarının ilgi gördüğünü anlatan Hatice Erdem şunları söyledi:

"Bugün mezatımızın 87'ncisini gerçekleştiriyoruz. Halkımıza biraz daha yardımcı olabilmek adına antika severleri buluşturmak adına 3 yıldır başlattığımız bir şey bu. Halk bayağı bir ilgi gösteriyor. Buralardan da çok eski eşyalar çıktığı için insanlar hem satıyorlar, hem alıyorlar hem eğleniyorlar. Bir sosyal etkinlik gibi düşündük buna başlarken. Ama, iyi de yapmışız. Güzel şeyler oluyor. İnsanlar kaynaşıyor. Güzel satışlar oluyor. Güzel dostluklar kurduk."

Aytaç Korkmaz da ise "Uzun zamandır antikadan uzaktık. Tekrar mezatlara geri döndük. Alıyoruz, satıyoruz. Çok ilginç ürünler çıkabiliyor. Burhaniye antika mezadına muhakkak gelmeniz lazım. Hiç ummadığımız şeylerle karşılaşabilirsiniz" diye konuştu.

Adnan Çetin de "Burada antika sever arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Bizim için hobimizi devam ettirmenin bir yolu oldu. Hem de keyifli zaman geçirmenin bir yolu oldu. Her hafta cuma günleri buradayız. Arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Çok değişik ürenler, güzel ürünler buluyoruz. İşte geçmişimizi anlatan dokunmamızı sağlayan yeni ürünler buluyoruz. Bu işi kendimize hobi edindik. Meslek edindik. Herkesi de davet ediyoruz" dedi.