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Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli zeytinyağı üreten bir markayı ifşa etti. Denetimlerde 14 markada tohum yağı ve gıda boyası kullanımı sağlandığı tespit edildi. Peki sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Zeytinyağı üreticisi Arnas Agro İş Geliştirme Müdürü Bilal Teymur, tüketicilere güvenilir üreticileri tercih etmeleri konusunda uyardı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde, taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. Son güncellenen listede özellikle zeytinyağı kategorisinde dikkat çeken markalar yer aldı. Yapılan kontrollerde, bazı ürünlere tohum yağları eklendiği ve gıda boyası kullanıldığı belirlendi.

HİLELİ MARKALAR İFŞA EDİLDİ

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın son denetimleri sonucunda, 14 farklı zeytinyağı markasında ciddi ihlaller tespit edildi. Özellikle, zeytinyağına farklı tohum yağlarının karıştırılması ve renklendirici madde kullanılması gibi insan sağlığını tehdit eden durumlar ortaya çıktı.

  • YENİ KÖRFEZ
  • MOTORCUOĞLU PEKDAŞ ZEYTİN
  • AYVALIK GÖMEÇ
  • ZEYBEK
  • KÖYTAT
  • AKDENİZ ZEYTİNYAĞLARI
  • HAS EDREMİT
  • LUX AYVALIK KÖRFEZİM
  • GRAND YAYLA
  • YENİ AYVALIK
  • BİRLİK VAKIF
  • EGE'DEN ŞİRİNCE KAYNAK ZEYTİNYAĞI
  • ERKEN HASAT GEMLİK KÖRFEZ
  • ŞİRİNCE TAT

PEKİ SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Öte yandan Zeytinyağı üreticisi Arnas Agro'nun İş Geliştirme Müdürü Bilal Teymur, gerçek zeytinyağının nasıl anlaşılacağına dair önerilerde bulunmuştu. Öncelikle, güvenilir markaların ürettiği ve sertifikalı zeytinyağlarının tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Teymur, tüketicilerin satın aldıkları ürünün ambalajını ve etiket bilgilerini dikkatlice incelemeleri gerektiğini belirtmişti.

Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa ettiArnas Agro'nun İş Geliştirme Müdürü Bilal Teymur

Zeytinyağının kalitesini anlamanın en iyi yollarından biri de kokusudur diyen Teymur "Gerçek zeytinyağı, taze çimen, yeşil elma gibi doğal kokular içerirken, sahte veya düşük kaliteli ürünler nötr ya da yapay bir kokuya sahip olabilir. Bunun yanı sıra, tat da önemli bir belirleyicidir. Kaliteli zeytinyağı, hafif acı ve yakıcı bir tat bırakırken, boğazda hafif bir yanma hissi oluşturur. Bu doğal yanma hissi, yağın içeriğindeki faydalı bileşenlerden kaynaklanır ve kaliteli bir ürünün göstergesidir" demişti.

Son olarak gerçek zeytinyağına ulaşmak için bilinçli bir tüketici olunması gerektiğini vurgulayan Bilal Teymur, tüketicilere, güvenilir üreticileri tercih etmeleri ve alışveriş yaparken kaliteyi ön planda tutmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti
Haberler.com / Hilal Ünek - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıoguz:

aklım almıyor bu sahtekarlıkların ardı arkası kesılmıyor cezalar cok hafıf kalıyor ki insan saglıgı hiçe sayılıyor ceza bu kadar hafif olmamalı

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

aslında zeytinyağı kullanmıyorum çocuklar eve yavru kedi getirdiler kavga döğüş neyse ben bu memleketteki iktidardaki koltuk sevdalıları gibi değilim artık evin yönetimini koltuğumu gençlere devrettim dolaysıyla kedi evde kaldı kedinin bağırsak sorunu vardı kabız oluyordu ben hiç istakoz manda yoğurdu kestane balı yemedim ama paraya kıyıp bilindik bir marka sızma zeytinyağı alıp kediye verdim bayağı faydası oldu televizyonu açıp onu? görünce sinirlerim tepeme çıkıyor kedi beni sakinleştiriyor

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Haber Yorumlarıvatandaş:

bu şirketlere devlet el koyup sahiplerine ömür boyu hapis cezası vermeli

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