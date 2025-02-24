Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde, taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. Son güncellenen listede özellikle zeytinyağı kategorisinde dikkat çeken markalar yer aldı. Yapılan kontrollerde, bazı ürünlere tohum yağları eklendiği ve gıda boyası kullanıldığı belirlendi.

HİLELİ MARKALAR İFŞA EDİLDİ

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın son denetimleri sonucunda, 14 farklı zeytinyağı markasında ciddi ihlaller tespit edildi. Özellikle, zeytinyağına farklı tohum yağlarının karıştırılması ve renklendirici madde kullanılması gibi insan sağlığını tehdit eden durumlar ortaya çıktı.

YENİ KÖRFEZ

MOTORCUOĞLU PEKDAŞ ZEYTİN

AYVALIK GÖMEÇ

ZEYBEK

KÖYTAT

AKDENİZ ZEYTİNYAĞLARI

HAS EDREMİT

LUX AYVALIK KÖRFEZİM

GRAND YAYLA

YENİ AYVALIK

BİRLİK VAKIF

EGE'DEN ŞİRİNCE KAYNAK ZEYTİNYAĞI

ERKEN HASAT GEMLİK KÖRFEZ

ŞİRİNCE TAT

PEKİ SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Öte yandan Zeytinyağı üreticisi Arnas Agro'nun İş Geliştirme Müdürü Bilal Teymur, gerçek zeytinyağının nasıl anlaşılacağına dair önerilerde bulunmuştu. Öncelikle, güvenilir markaların ürettiği ve sertifikalı zeytinyağlarının tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Teymur, tüketicilerin satın aldıkları ürünün ambalajını ve etiket bilgilerini dikkatlice incelemeleri gerektiğini belirtmişti.

Arnas Agro'nun İş Geliştirme Müdürü Bilal Teymur

Zeytinyağının kalitesini anlamanın en iyi yollarından biri de kokusudur diyen Teymur "Gerçek zeytinyağı, taze çimen, yeşil elma gibi doğal kokular içerirken, sahte veya düşük kaliteli ürünler nötr ya da yapay bir kokuya sahip olabilir. Bunun yanı sıra, tat da önemli bir belirleyicidir. Kaliteli zeytinyağı, hafif acı ve yakıcı bir tat bırakırken, boğazda hafif bir yanma hissi oluşturur. Bu doğal yanma hissi, yağın içeriğindeki faydalı bileşenlerden kaynaklanır ve kaliteli bir ürünün göstergesidir" demişti.

Son olarak gerçek zeytinyağına ulaşmak için bilinçli bir tüketici olunması gerektiğini vurgulayan Bilal Teymur, tüketicilere, güvenilir üreticileri tercih etmeleri ve alışveriş yaparken kaliteyi ön planda tutmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.