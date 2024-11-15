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Bakan Yumaklı'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ürünlerinde domuz eti kullandığı raporla belirlenen Köfteci Yusuf'la ilgili konuştu. Bakan Yumaklı, "Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için 'bakanlık koruyor' denildi, süreç tamamlanınca ise 'bilerek listeye eklendi' söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ürünlerinde domuz eti kullandığı belirlenen Köfteci Yusuf'la ilgili katıldığı canlı yayında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için 'bakanlık koruyor' denildi, süreç tamamlanınca ise 'bilerek listeye eklendi' söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır." dedi.

BAKAN YUMAKLI'DAN "KÖFTECİ YUSUF" ÇIKIŞI

Ürünlerinde dana eti yerine domuz eti kullandığı bakanlık raporlarıyla ortaya çıkan Köfteci Yusuf olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, sürecin tamamlandığını söyledi.

Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır

"SÜREÇ BİZİM AÇIMIZDAN TAMAMLANMIŞTIR"

Bakan Yumaklı, "Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için 'bakanlık koruyor' denildi, süreç tamamlanınca ise 'bilerek listeye eklendi' söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'dan
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Kısaca yusuf üzerine kurduğunuz tezgaha kimi ortak ettiniz hemen açıklayın.Hükümet olarak Adama çöktünüz birde günah çıkartmayın. Yazıklar olsun. Ne saçma konuşma ne saçma liste kim inanır size.

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Bence domuz eti bulduk hikâyesi gerçek değil böyle bir işe kalkışması için ahmak olmasi lazi, ya sabotaj veya komplo, bakan McDonald ve Burgerking de denetim yaptimi fakat sanmam çünkü ABD den izin alınmadan keşif yapamazlar. Bence birileri köfteci ye çökmek istedi olmadi ve bu hikayeyi uydurdular.

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Haber YorumlarıCabbar aga:

Yani diyor ki biz sakalimizi aldık eğer almadıysanız ne ceza verdiniz vatandaşı korudunuzmu onu söyleyin

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