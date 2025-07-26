Bakan Yumaklı: Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 76 yangınla mücadele ettik

Bakan Yumaklı: Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 76 yangınla mücadele ettik
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Bakan Yumaklı: Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 76 yangınla mücadele ettik
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Türkiye'nin birçok noktasında bugün de çok sayıda orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik" açıklamasında bulundu.

Türkiye haftalardır orman yangınlarıyla boğuşuyor. Özellikle son günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar orman yangınlarını da arttırdı.

"ÇOK RİSKLİ DEDİĞİMİZ BUGÜN 76 YANGIN ÇIKTI"

Ülke genelinde çok sayıda noktada orman yangını çıkarken; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kameraların karşısına çıkarak yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.

Bugün 76 orman yangınıyla mücadele edildiğini söyleyen Yumaklı, "Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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