Bakan Yumaklı, Anadolu Parsı'nın Yeni Görüntülerini Paylaştı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, koruma altında bulunan Anadolu parsının fotokapana yansıyan yeni görüntülerini paylaşarak, "Bu eşsiz mirasımızı tüm imkanlarımızla korumaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan İbrahim Yumaklı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne göre nesli 'en tehlikede' kategorisinde yer alan koruma altındaki Anadolu parsının, fotokapana yansıyan yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yumaklı, "Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı. 1000 yıllık hikayenin vücut bulmuş hali; Anadolu parsı. Bu eşsiz mirasımızı tüm imkanlarımızla korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,