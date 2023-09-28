Bahçelievler'de Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 5 Yaralı

BAHÇELİEVLER'de 45 yıllık 6 katlı binanın en üst katında ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama meydana geldi. Olay yerinde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Son bilgilere göre vefat sayısı 2'ye çıktı" dedi.

Şirinevler Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında bir binada ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da inceleme yapmak için geldi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gül, ölü sayısının 2'ye yükseldiğini, 1'i ağır 3 kişinin de yaralandığını söyledi.

Olayda, Özgür Çoban ve Ömer Özdemir hayatını kaybederken; Ahmet Bal, Emirhan Kutluay, Kerim Selvi ve Hasan Baş da yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, patlamayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Patlama görüntüleri güvenlik kamerasına da yansıdı. Patlamanın etkisiyle diğer binalardaki evlerin ve dükkanların camlarında da hasar görüldü. Bina önündeki araçlar da molozların altında kaldı. Araçlarda mahsur kalanları da esnaf çıkarttı. Ekiplerin, olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

"VEFAT SAYISI 2'YE ÇIKTI; 1'İ AĞIR 4 YARALI"

İncelemeleri ardından açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, "Teknik bir konu, doğal gaz kaynaklı olduğu söyleniyor. Mutfak kısmında patlama meydana gelmiş. Dolayısıyla da uzmanlar inceliyorlar. İtfaiyemizin verdiği bilgiye göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülüyor. Arkadaşlarımızın son verdiği bilgiye göre vefat sayısı 2'ye çıktı. 4 tane de yaralımız var. 1'si ağır yaralı olmak üzere 3'ü hafif yaralı" dedi.

Selle ilgili de uyarılarda bulunan Gül, "Dün de uyardık bugün de uyarıyoruz. İstanbul yarın öğlene kadar yoğun yağış alacak. Özellikle sel basma riski olan bölgelerde vatandaşlarımızın bulunmamaları varsa araç ve benzeri taşınırlarını taşımalarını, bodrumlarda kalmamaları, konaklamayla ilgili problemleri olan vatandaşlarımızın 112'yi aramalarını istirham ediyoruz çünkü geçmişte su bastıysa yine su basabilir. Bütün kurum ve kuruluşlar şu anda görevinin başında. Vatandaşlarımız da duyarlı olursa memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM BOZTEPE: HASTANELERİ BİREBİR TAKİPTEYİZ

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, "Hem ilçemize hem ülkemize geçmiş olsun. Yaralı sayımız patlamadan kaynaklı düşen molozların yarattığı tahribattan kaynaklı olarak vatandaşlarımız kendileri de hastaneye gittiği için hastaneleri birebir takip halindeyiz. Belki hafif yaralı sayımızda artış olabilir. Doğal gaz ve itfaiye ekipleri çalışma yaptıktan sonra kesin durum netleşince kamuoyunu bilgilendireceğiz. Vatandaşlarımızı uygun yerlere alma konusunda çalışma yapıyoruz. Savcımızı bekliyoruz. Savcımız alanla ilgili çalışmayı bitirdikten sonra da hızlıca bölgeyi temizleyip, itfaiyenin ve doğal gazın raporuna göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR: EN KISA ZAMANDA YIKACAĞIZ

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da, "Bina da kimse yok, itfaiye içeride. Doğal gaz da kesildi. Etraftaki binalarda hasar görenlerle ilgili çalışma yapıldı. Binayı tahliye ettik, en kısa zaman da yıkacağız" dedi.

"BOMBA MI ATILDI DİYE DÜŞÜNDÜK "

Esnaf Nafız Fidan, "Oturuyorduk bir anda patlama sesi geldi, ortalık yerle bir oldu. Geldiğimizde insanlar yerde yatıyordu. Yerde yatan cansız bir kişi vardı. 3-4 kişinin elleri ayakları tamamen kan içindeydi. Basınçla beraber aptallaştık. Buradan bir rüzgarın geçtiğini gördük. Uçak mı ? Bomba mı atıldı diye düşündükö dedi.

Cengiz Gönder de, "Biz dükkanda oturuyorduk, ses dalgasını gördük. Arabamızın camı patladı. Bir tane ölü teyze var. Patlama olan yerde oturuyordu, patlamanın etkisiyle aşağı uçtu. Binanın önünde park halinde duran bir araçta içinde iki kişi vardı, bir tanesinin durumu iyiydi. Arkadaşlarla birlikte şoför arkadaşı çıkardık. Durumu ağırdı bayağı. Ayağı falan kırılmıştı" ifadelerini kullandı.