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Bafra Gençlik Merkezi Gönüllüleri Şehit Muhammet Ali Aksu'nun Kabrini Ziyaret Etti

Yaşam Haberleri

Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Muhammet Ali Aksu'nun Alaçam ilçesindeki kabrini ziyaret etti. İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Aksu'nun Doyran Mahallesi'ndeki mezarı ziyaret eden Gençlik Merkezi gönüllüleri, şehitlerin ruhu için dua etti. Gönüllüler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Muhammet Ali Aksu'nun Alaçam ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Aksu'nun Doyran Mahallesi'ndeki mezarı ziyaret eden Gençlik Merkezi gönüllüleri, şehitlerin ruhu için dua etti.

Gönüllüler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Yaşam

Muhammet Ali Gençlik Bafra Yaşam Haberler

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