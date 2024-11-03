Samsun'da evde çıkan yangında yatalak adam hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesi Esençay Mahallesi Arap Uşağı Sokak'taki tek katlı evde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, içeride yaptığı kontrolde, evde yaşayan Hüseyin Bircan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Hüseyin Bircan'ın cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye tarafından söndürülen yangında, evde oğlu ve geliniyle yaşayan, yatalak hasta Hüseyin Bircan (80) yaşamını yitirdi. Cenaze, ilk incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderildi. Yangının sobadan ya da elektrikli battaniyeden çıktığı ihtimali üzerine durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.