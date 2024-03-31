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Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın

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Rüzgar Aksoy, Cem Kurtoğlu, Hakan Örge, Duygu Gürcan ve Tuğba Melis Türk'ün başrolünde yer aldığı TRT 1'in Ramazan ayı boyunca hafta içi her akşam izleyiciyle buluşan dizisiAziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu'nun setinde yangın çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Riva'daki platosunda elektrik kontağından olduğu düşünülen bir yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede etrafı sararken dizide dergah olarak kullanılan platonun bir kısmı küle döndü. Yangın çekimlerin olmadığı saatte yaşandığı için herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından dizinin çekimlerine 1 gün ara verildi.

Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın

Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Mahmut Hüdayi Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (5)

ŞAŞKIN:

Geçmiş olsun cana bişey olmasın yeter. Çok güzel dizi. TRT, TRT olalı hiç bu kadar güzel çalışmalar yapmamıştı. Milletin özüne, kültürüne, inancına, ahlaki değerlerine uygun muhteşem güzel diziler. Milletin bilinç altını kirleten, ahlaki yapısını bozmayan faydalı çalışmalar yapıyorlar. TRT çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkürler.

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Selahn unak:

Zaten TRT yi açmıyorum bile.

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Domates Salçası:

Geçmiş olsun. sabotaj olabilir mi?

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Sogun Nn:

milletin parası car cur

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Damla Sengul:

çok gereksiz diziler çekiyor trt

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