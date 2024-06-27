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Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

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1 Temmuz'da görülecek Sinan Ateş davası için geri sayım devam ederken eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ayşe Ateş son olarak kendisi hakkında yapılan videolu bir paylaşımı alıntılayarak "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum, yeter! Yeter artık! Ne istiyorsunuz bizden? Kocası için adalet arayan bir kadının namusuna dil uzatacak kadar neden alçalıyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.

Tüm kamuoyunun gözü kulağı 1 Temmuz'da ilk duruşması görülecek olan Sinan Ateş davasına çevrilmişken Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise davaya geniş katılım sağlanması için destek istiyor. Ancak bazı çevreler Ayşe Ateş'e sosyal medya hesapları üzerinden küfür ve hakaret dolu paylaşımlarda bulunuyor.

Ayşe Ateş'i küplere bindiren paylaşım: Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum

AYŞE ATEŞ HAKKINDA BEL ALTI PAYLAŞIM

"Milliyetçi Köken" isimli bir sosyal medya kullanıcısı Kemal Sunal'ın "Bombacı Mülayim" filminden bir sahneyi "Biliyor muydunuz? Ayşe Ateş İYİ Parti'den bedava para alıyor. Sizce karşılığında ne yapıyor? A) MHP karala görevi B) Estetik C) Yalan konuşma uzmanlığı" notuyla paylaştı.

Ayşe Ateş'i küplere bindiren paylaşım: Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum

PAYLAŞILAN VİDEOYA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

O videoya kayıtsız kalamayan Ayşe Ateş ise "Bu kadar aşağılık, seviyesiz bir topluluk. Aşağıdaki videoya bakar mısınız. Küfür, hakaret, tehdit etmeden kendini ifade edemeyen, dosya ile iddianame arasındaki farkı bilmeyen, 18 aydır aynı yalanları sakız gibi çiğneyen, talimatla üzülüp talimatla sevinen, talimatla fikir beyan eden bir kalabalık… Geçirdiği kötü çocukluk döneminin ardından kadın düşmanlığına tutulmuş varlık kırıntıları. Bütün hezeyanları, hazımsızlıkları bir kadına önlerinde diz çöktürememiş, bir kadında karşılarında diz çökme emarelerini görememiş olmamaları. Hukuk kitaplarında 'Suç işleme özgürlüğüne sahip seçkin kitle' şeklinde bir tanımın olmadığı gerçeğiyle er ya da geç yüzleşecekler" diyerek paylaşımı yapan kişiye sert tepki gösterdi.

"NAMUSUMA DİL UZATACAK KADAR NEDEN ALÇALIYORSUNUZ?"

Yükselen tepkilerin ardından Ayşe Ateş aleyhinde yapılan paylaşım silindi. Ayşe Ateş ise söz konusu videoyu kendisi paylaşarak "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum, yeter! Yeter artık! Ne istiyorsunuz bizden? Kocası için adalet arayan bir kadının namusuna dil uzatacak kadar neden alçalıyorsunuz? Paylaştığınızın arkasında duracak bir omurgaya bile sahip değilsiniz. Sürüne sürüne nereye varmayı planlıyorsunuz?" dedi.

"YAPTIKLARINIZI SİNAN İFŞA ETMEDİ AMA BEN EDECEĞİM"

Açıklamasının devamında paylaşımı yapanlardan hesap soracağını belirten Ateş, şöyle devam etti: "Ama yok öyle paylaşım silerek kurtulmak. Sinan'a yaptıklarınızı Sinan ifşa etmedi ama bana yaptıklarınızı ben edeceğim. Bu millet sizin ne kadar çirkef, iğrenç, seviyesiz olduğunuzu görecek. Hepinizle adalet önünde tek tek hesaplaşacağım. Adaletin şamarını sağlı sollu yiyeceğiniz gün uzak değil!"

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Sosyal Medya Kemal Sunal Sinan Ateş Ayşe Ateş Yaşam Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Beşiktaşlı:

Sizin eşiniz faili meçhul bir cinayete kurban gitse, aramayacakmısınız katili. Adalet istemeyecekmisiniz yani. Katiller herkimse biran önce bulunur, merhumun aileside biraz olsun huzura kavuşur inşallah

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2
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Mengele:

Eger katil veya katile destek veren yüksek siyasi varsa o zaman Adaleti bulmaniz imkansizdir

yanıt34
yanıt2
SMMM:

BU KADIN GERÇKETEN TAM BİR MÜCADELECİ HELAL OLSUN DİYORUM SONUNA KADAR HAKLISIN SEN.

174
4
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Erkan Çamsarı:

Tiksinti verici insanlar Bu insanlar ile aynı havayı teneffüs etmek

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2
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Alpingo Bey:

Bu kötü yorumu yapanın unutulması şart

32
5
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VEFA:

Herkes kendine yakışanı yapar. Ayşe Ateş'e yapılan çirkin yorum ve benzetmeler Ayşe hanımdan hiçbir şey eksiltmez. Bunlar olsa olsa onun nasıl kirlenmiş ve seviyesi ayaklar altında bir camia ile karşı karşıya olduğunu, daha da ötesi amacına ulaşmada doğru yolda olduğunu gösterir....

25
1
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Mengele:

Mahkemede üç çantaya ihtiyacınız var: birinde kağıt, birinde para ve birinde sabır."

8
0
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