Ayı, evin balkonundan içeri girip çeviz ve reçelleri yedi

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde Tolga Kumaş'a ait tek katlı evin balkon kapısını kırıp içeriye giren ayı, dolaptaki çeviz ve reçelleri yedi, bazı eşyaları dağıttı. Ayının balkonundaki görüntüleri, güvenlik kamerasına yansırken, Kumaş, 'Önce hırsız girdi zannettim. Görüntüleri izleyince çok şaşırdım' dedi.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde Tolga Kumaş'a ait tek katlı evin balkon kapısını kırıp içeriye giren ayı, dolaptaki çeviz ve reçelleri yedi, bazı eşyaları dağıttı. Ayının balkonundaki görüntüleri, güvenlik kamerasına yansırken, Kumaş, "Önce hırsız girdi zannettim. Görüntüleri izleyince çok şaşırdım" dedi.

İlçede yaşayan Tolga Kumaş, yayla dönüşü geldiği evinin, arka balkon kapısının kırık, eşyaların etrafa saçıldığını fark etti. Evine hırsız girdiğinden şüphelenen Kumaş, güvenlik kameralarını izledi. Kumaş, eve ayının girdiğini fark etti. Balkon kapısını kırıp eve giren ayı, dolaptaki ceviz, fındık ve çeşitli reçelleri yedi. Ayı, eşyaları etrafa saçarak evden uzaklaştı. Yaşananları anlatan Tolga Kumaş, "Yayladan geldiğimde kapının kırıldığını gördüm. Önce hırsız girdi zannettim. Görüntüleri izleyince çok şaşırdım. İçeri giren ayı dolabı da kırarak fındık, ceviz ve reçelleri yemiş, eşyaları da sağa sola fırlatıp, evi dağıtmış. Birkaç gün önce de komşumuzun arılarına zarar vermişti. Ayılara karşı bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.