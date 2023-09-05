Aydın'ın Nazilli ilçesinde traktör şarampole devrildi, bir kişi yaralandı
M.S. yönetimindeki 09 AKG 850 plakalı traktör, Ovacık Mahallesi Küplü Sokak'ta şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaraladı.
M.S. yönetimindeki 09 AKG 850 plakalı traktör, Ovacık Mahallesi Küplü Sokak'ta şarampole devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Yaşam