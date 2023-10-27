Aydın'ın Buharkent ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Buharkent Meryemoğlu mevkii Denizli- Aydın karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde yolcu indiren minibüse ticari araç arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ticari araç içerisindeki üç kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN